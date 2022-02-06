Üye Girişi
BARAJDAN TAŞAN SUYUN MANZARASINI ÇEKMEK İÇİN YARIŞTILAR - Son Dakika

BARAJDAN TAŞAN SUYUN MANZARASINI ÇEKMEK İÇİN YARIŞTILAR

06.02.2022 12:15

ANTALYA'nın Kumluca İlçesinde Alakır Çayı üzerinde bulunan Kumluca Barajı, yoğun yağmurdan dolayı tahliye bölümünden taştı.

ANTALYA'nın Kumluca İlçesinde Alakır Çayı üzerinde bulunan Kumluca Barajı, yoğun yağmurdan dolayı tahliye bölümünden taştı. Barajın taşması seyirlik manzara oluşturdu.

Sel sularının doldurduğu ve taşırdığını gören vatandaşlar oluşan yapay şelalenin görüntü ve fotoğrafını çekmeye çalıştı. Barajın taştığını gören ve manzarayı izlemeye gelenlerden Mehmet Bilen (50), 'Bu sene yağışlar bol, bu baraj her sene taşmaz. En az 2 veya 3 senede bir taşar dedi. Cemile Karakoyunlu, 'Kaç yılardır oldu ama hiç taşmadı. Ben 67 yaşındayım, daha bu barajın taştığını hiç görmemiştim. Bu sene taştı. Beydağından yağan yağmurların suyu bu barajda toplanıyor. Yağmurumuz çok yağdı bu sene maşallah dedi.

Mustafa Yeşiloğlu 'Yağmur çok yağarsa bu baraj taşar. 72 yaşındayım bu baraj her zaman dolup taşmaz. Yağmurlar bol olunca baraj dolar ve taşar. Dolu savaktan (tahliye yeri) aşar dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, '1975 yılında rahmetli cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel tarafından bu baraj yapılmıştır. Kumluca'ya can suyudur. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Cennet mekanı olsun. İyi ki yapmış Allah razı olsun diyorum. Geçen yıllarda çok kuraklık çektik. Ancak bu yıl yağmurlarımız çok yağdı. Barajımız doldu taştı. Dolu savaktan akıyor. Allahımıza çok şükürler olsun. İnşallah bu sene havadan hareket, yerden de bereket olur diyorum dedi.

BARAJDAN TAŞAN SUYUN MANZARASINI ÇEKMEK İÇİN YARIŞTILAR
BARAJDAN TAŞAN SUYUN MANZARASINI ÇEKMEK İÇİN YARIŞTILAR
BARAJDAN TAŞAN SUYUN MANZARASINI ÇEKMEK İÇİN YARIŞTILAR

YORUMLAR
500

Alakır Çayı, Kumluca, Mevla, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARAJDAN TAŞAN SUYUN MANZARASINI ÇEKMEK İÇİN YARIŞTILAR - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:07 Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı!
11:59 Son Dakika! Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili belediye başkanından yeni açıklama: Akşama her yere elektrik verilecek
11:42 Lacazette kulübün anahtarını istiyor! Beşiktaş hayrete düştü
11:29 Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım
11:26 Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş
11:12 Son Dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir
11:01 Fotoğraflarını satışa çıkaran fenomenin 10 günde kazandığı para dudak uçuklattı!
10:58 ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!
10:56 Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar!
10:31 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 12:22:17. #1.11#
SON DAKİKA: BARAJDAN TAŞAN SUYUN MANZARASINI ÇEKMEK İÇİN YARIŞTILAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement