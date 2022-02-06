BARAJDAN TAŞAN SUYUN MANZARASINI ÇEKMEK İÇİN YARIŞTILAR - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca İlçesinde Alakır Çayı üzerinde bulunan Kumluca Barajı, yoğun yağmurdan dolayı tahliye bölümünden taştı. Barajın taşması seyirlik manzara oluşturdu.

Sel sularının doldurduğu ve taşırdığını gören vatandaşlar oluşan yapay şelalenin görüntü ve fotoğrafını çekmeye çalıştı. Barajın taştığını gören ve manzarayı izlemeye gelenlerden Mehmet Bilen (50), 'Bu sene yağışlar bol, bu baraj her sene taşmaz. En az 2 veya 3 senede bir taşar dedi. Cemile Karakoyunlu, 'Kaç yılardır oldu ama hiç taşmadı. Ben 67 yaşındayım, daha bu barajın taştığını hiç görmemiştim. Bu sene taştı. Beydağından yağan yağmurların suyu bu barajda toplanıyor. Yağmurumuz çok yağdı bu sene maşallah dedi.

Mustafa Yeşiloğlu 'Yağmur çok yağarsa bu baraj taşar. 72 yaşındayım bu baraj her zaman dolup taşmaz. Yağmurlar bol olunca baraj dolar ve taşar. Dolu savaktan (tahliye yeri) aşar dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, '1975 yılında rahmetli cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel tarafından bu baraj yapılmıştır. Kumluca'ya can suyudur. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Cennet mekanı olsun. İyi ki yapmış Allah razı olsun diyorum. Geçen yıllarda çok kuraklık çektik. Ancak bu yıl yağmurlarımız çok yağdı. Barajımız doldu taştı. Dolu savaktan akıyor. Allahımıza çok şükürler olsun. İnşallah bu sene havadan hareket, yerden de bereket olur diyorum dedi.