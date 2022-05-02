BARAJIN SU SEVİYESİ ARTSA DA SU TASARRUFU UYARISI YAPILDI - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en az yağış alan illeri arasında yer alan Aksaray'da son yağışlarla birlikte tarımsal sulama ve şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Mamasın Barajı'nda su seviyesi yüzde 33'e yükseldi. Aksaray Belediyesi'nde görevli jeoloji mühendisi Orkun Dağlı, bu seviyenin yeterli olmadığını belirtip, su tasarrufu uyarısında bulunarak "Geçen yıl su seviyesi yüzde 20 civarındaydı. Şu an yüzde 33'e yükseldi. Vatandaşlarımızın, suyu daha rahat kullanırız diye bir düşünceye girmelerini istemiyoruz. Çünkü bizim doluluk oranlarımız diğer illere göre çok düşük. Suyu daha dikkatli ve daha hassas kullanmamız lazım. Yaz mevsiminde yağışı çok kısıtlı alan bir iliz. Bu olayı da dikkate alarak şehir olarak tasarrufa yönelmeliyiz." dedi.

Devlet Su İşleri tarafından 1965 yılında işletmeye alınan Mamasın Barajı, 214 bin dekarlık tarım arazisinin sulanmasıyla birlikte, şehrin içme suyu ihtiyacını da karşılıyor. 165 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip baraj da, kentin az yağış alması nedeniyle geçen yıl su seviyesi yüzde 20 oranına kadar düştü. Bu yıl yurt genelinde olduğu gibi yağışların artması üzerine de su seviyesi yüzde 33 oranına çıktı.

Jeoloji mühendisi Orkun Dağlı, Aksaray'a su yıl son 20 yılın en çok yağışı düştüğünü belirtti. Böylelikle barajdaki su seviyesinin de yükseldiğini ifade eden Dağlı, şunları söyledi:

"Bölgemizde tarımsal sulama ile şehrin su ihtiyacını karşılayan tek barajımızda, su seviyesi 3'te1 oranında doldu. Şehrimizde son 20 yılın en çok yağışını aldık. Vatandaşlarımızın, suyu daha rahat kullanırız diye bir düşünceye girmelerini istemiyoruz. Çünkü bizim doluluk oranlarımız diğer illere göre çok düşük. Suyu daha dikkatli ve daha hassas kullanmamız lazım. Yaz mevsiminde yağışı çok kısıtlı alan bir iliz. Bu olayı da dikkate alarak şehir olarak tasarrufa yönelmeliyiz."

SU SEVİYESİ İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL

Barajın su seviyesinin istenilen seviyede olmadığını ifade eden Dağlı, "Bu yıl ilimiz yoğun bir kar yağışı aldı ve barajdaki su seviyemiz yüzde 33 oranına yükseldi. Şu an da bu oran bizim istediğimiz seviyede değil. Mamasın Barajı'nın 165 milyon metreküp kapasitesi var. Kar yağışı sonrası su seviyemiz yüzde 33'te kaldı. Geçen yıl ise bu mevsimde yüzde 20 oranındaydı. Bu yıl yağışların etkisiyle suyumuz arttı. 'Su hayattır' ve suyumuzu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Yaz mevsiminde su kullanımı daha da artacak. Bu yüzden mümkün olduğu kadar su tasarrufuna dikkat etmeliyiz. Mevcutta ise 41 milyon metreküp suyumuz var. 'dedi.