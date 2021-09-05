Barajın suları çekildi, adaya yürüyerek gittiler - Son Dakika

Barajın suları çekildi, adaya yürüyerek gittiler

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde sular kıyıdan yaklaşık 500 metre çekilince Sevgi Adası'nın yolu ortaya çıktı

2017'den bu yana ilk kez gerçekleşen çekilmeyi fırsat bilen Adanalılar, adaya otomobilleriyle veya yaya olarak gidiyor

ADANA - Adana'da yağışların azlığı nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi düşünce, kıyıdan 500 metre uzaktaki Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol ortaya çıktı. Vatandaşlar otomobilleriyle veya yürüyerek adaya gitmenin keyfini yaşıyor.

Türkiye'nin en büyük ve en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Adana'da yağmur yağmamasından dolayı hem sulamada hem de enerjide kullanılan Seyhan Baraj Gölü'nde sular kıyıdan yaklaşık 500 metre çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yolda ortayı çıktı.

En son 2017 yılının Ekim ayında ortaya çıkan yolu tekrar gören vatandaşlar otomobilleriyle, motosikletleriyle veya yürüyerek adaya gidip banklara oturup manzaranın keyfini sürmeye başladı.

Normal zamanlarda kayık ve sandalları kullanan ziyaretçiler, güneşli havada yürüyerek adaya doğru ilerleyip, bu anı da fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

"Herkese tavsiye ederim"

Yürüyerek adaya giden vatandaşlardan Halil Yılmaz, "Aslında biz suda taş kaydırmaya gelmiştik ama baktık ki sular çekilmiş. Adaya gelelim dedik. Ben de ilk kez adaya geçeceğim. Güzel bir yer. Adana çok güzel bir şehir. Burası şehir merkezine 5 dakika uzaklıkta. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Bisikletiyle adaya gelen Muhammet Şahin isimli vatandaş ise, "Dolaşmaya çıkmıştık ama uzaktan adayı görünce oğlumla birlikte gelmek istedik. Güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Özellikle bisikletle gelsinler çok güzel olur" dedi.