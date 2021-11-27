BARAJIN SUYU ÇEKİLİNCE, BALIK KAFESLERİ KARAYA VURDU - Son Dakika

TOKAT'ın Almus ilçesinde 57 yıldır elektrik üretimi, balık yetiştiriciliği ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Barajı'nda su seviyesi, gözle görülür ölçüde düştü. Suların çekilmesiyle birlikte balık üretiminde kullanılan su yüzeyindeki kafesler karaya vurdu. Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, "Almus Baraj Gölü'ndeki su seviyesi şuanda yüzde 20-25 seviyelerinde düştü. Bunun en büyük sebebi ise vahşi sulama ve HES'lerdir" dedi.

Almus ilçesinde Yeşilırmak üzerinde sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 1964 yılında yapılan Almus Baraj'ında su seviyesi düşüyor. Kuraklık nedeniyle tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde su seviyesi, önceki yıllara göre önemli oranda geriledi. Yaklaşım 4 ay önce su üzerinde olan balık kafesleri ve tesislerde kullanılan bir jet ski suların çekilmesi ile birlikte karaya vurdu.

'VAHŞİ SULAMADAN VAZGEÇMELİYİZ'

Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, "Almus Baraj Gölü'ndeki su seviyesi şu anda yüzde 20-25 seviyelerinde düştü. Bunun en büyük sebebi vahşi sulama ve HES'lerdir. Kanallara su sağlamak için devamlı su vermek zorundular. Artık tarımda suya fazla ihtiyaç duymayan ürünlere yönelmemiz lazım. Ovamızda alt altyapı yetersizliğinden dolayı vahşi sulama yapılıyor. En fazla suya ihtiyaç duyan ürün mısır. Şu anda ovamızda mısır üretimi yüzde 80'lere vardı. Vahşi sulamadan vazgeçmeliyiz" dedi.