Barajın Tamamlanmasıyla Ciddi Bir Enerji Üretimi Yapılacak"

Muş
Valisi İlker Gündüzöz
, Alparslan-2 Barajı'nın tamamlanmasıyla çok ciddi bir enerji üretiminin yapılacağını bildirdi.
Vali Gündüzöz, Alparslan-2 Barajı'na ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, bu önemli yatırımın tamamlanmasının ardından göç olayının tersine döneceğini söyledi.
Muş'un içme ve sulama suyu sorununu büyük ölçüde çözmesi beklenen, Muş- Varto
yolu ile Akpınar
ve Dumlusu köyleri arasında yapımı devam eden barajın önemine işaret eden Gündüzöz, "Barajın tamamlanmasıyla çok ciddi bir enerji üretimi yapılacak. Sulama kanallarıyla önemli bir tarım potansiyeline sahip ilin sulanabilir arazisi artacak." dedi.
Vali Gündüzöz, şunları kaydetti:
"Tarımsal arazi büyüklüğü ve yem bitkileri noktasında önemli bir potansiyele sahibiz. Gerek Muş Ovası gerek Malazgirt
, Bulanık
ve Liz ovaları olarak bilinen alan hesaba katıldığında Konya
'dan sonra Türkiye
'nin en büyük tek parça araziye sahip iliyiz. Bu açıdan potansiyelimizi barajın tamamlanmasıyla kullanmaya başlayacağız. Böylelikle geçimin olduğu yerde nüfus hareketi de tersine dönecek. Muş'umuz her yıl göç veriyor. Bu önemli yatırımlardan sonra bu göç tersine dönecek."
Huzurun sağlanmasıyla özel sektörün de bölgeye ilgisinin artığını vurgulayan Gündüzöz, "Hükümetimizin bu konuda önemli bir programı var. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda öncelikle tarım, ardından tarıma bağlı katma değer üreten kırsal sanayi ve peşi sıra diğer sanayi dallarında da gelişmeler bekliyoruz. Muş'u çok güzel günler bekliyor." diye konuştu.