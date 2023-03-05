Kırklareli 'nin Vize ilçesine bağlı ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında da ciddi oranda düşüş yaşanıyor. Barajın nerdeyse hiçbir alanında su bulunmazken bölge halkı tedirgin.

Kaynak: İHA

Kazandere Barajı, Kırklareli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Barajlar alarm veriyor: Kazandere ve Papuçdere barajları kuruma noktasına geldi - Son Dakika

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