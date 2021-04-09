Barajlar doldu, kuyular devre dışı kaldı - Son Dakika

Barajlar doldu, kuyular devre dışı kaldı

09.04.2021 13:13
Barajlar doldu, kuyular devre dışı kaldı, System.String[]

Bursa'da kurak geçen 2019 ve 2020 yıllarında toplam 155 derin kuyudan desteklenen su ile şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, barajlardaki doluluk oranlarının beklenen seviyeye ulaşmasıyla 20 ay aradan sonra kuyuları devre dışı bıraktı.

Bursa'da kurak geçen 2019 ve 2020 yıllarında toplam 155 derin kuyudan desteklenen su ile şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, barajlardaki doluluk oranlarının beklenen seviyeye ulaşmasıyla 20 ay aradan sonra kuyuları devre dışı bıraktı. Kuraklığa rağmen Bursalıları bir gün bile susuz bırakmadıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, vatandaşlardan rehavete kapılmayıp, tasarruflu davranmaya devam etmelerini istedi.

Son 100 yılın en kurak kış mevsimini 2019 yılında geçiren, 2020 yılı Aralık ayında barajlardaki su rezervi sadece 70 günü karşılayacak kadar düşen Bursa, 2021 yılıyla birlikte gelen yağmur ve karla rahat bir nefes aldı. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarının seviyesinin kuraklık sebebiyle düşmesiyle birlikte 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle mevcut 80 adet derin su kuyusu devreye alınmıştı. Kuraklığın 2020'de de devam etmesiyle ilave 75 adet derin kuyu açılarak şehrin susuz kalması önlenmişti. Yeraltı kaynaklarında 2020 yılı içerisinde 49 milyon metreküp su temini sağlanırken, kuyuların devreye alınmaması halinde barajlardaki su rezervi 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle bitmiş olacaktı.

Kuyular devre dışı

Kurak geçen iki yıl boyunca su seviyeleri yüzde 20'lerin altına düşen her iki barajı da derin su kuyuları ile destekleyerek Bursalıların bir gün bile susuz bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Çınarcık Barajı'ndaki suyun kente getirilmesi yönündeki çalışmalara da hız vermişti. Çınarcık Barajı isale hattı ve su depolarıyla ilgili projeleri DSİ'den teslim alan ve ihaleye hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılıyla birlikte gelen kar ve yağmurlarla rahat bir nefes aldı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajındaki doluluk yüzde 70'e, Nilüfer Barajındaki doluluk da yüzde 80 seviyesine ulaştı. Karların erimesiyle birlikte seviyenin daha da artması beklenirken, 9 Nisan 2021 tarihi itibariyle tüm derin kuyular devre dışı bırakıldı. Artık şebekeye sadece Uludağ pınarlarından gelerek Doğancı ve Nilüfer Barajlarında toplanan kaynak suları verilmeye başlandı.

Tasarrufa devam

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile birlikte Doğancı Barajına gelerek, mevcut su rezervi hakkında bilgi aldı. Son iki yılın kurak geçmesine rağmen vatandaşları bir gün bile susuz bırakmadıklarının altını çizen Başkan Aktaş, "Eğer zamanında derin kuyuları açmasaydık, daha 2020 yılının başında barajlarımızdaki su tükenecekti. Bu yaptığımız yatırımın ne kadar önemli olduğunu anlamamız için yeterli. Nilüfer ve Doğancı barajlarımızın kapasitesi 70 milyon metreküp. Şehrimizin hızlı nüfus artışı ve pandemi sebebiyle 2020 yılı merkez su tüketimimiz 145 milyon metreküp civarında gerçekleşti. Şuanda Doğancı Barajında yüzde 70, Nilüfer Barajında da yüzde 80 doluluğa ulaştık. Bugün itibariyle de kuyu sularını devre dışı bırakıyoruz. Projelerini teslim aldığımız ve ihaleye hazırlandığımız Çınarcık Barajı suyunun da Bursa'mıza getirilmesiyle inşallah 2050 yılına kadar susuzluk sorunumuz olmayacak. Ancak halkımızdan özellikle istirham ediyorum. Her ne kadar suyumuz olsa da rehavete kapılmadan tasarruflu kullanıma özen göstermeliyiz" diye konuştu. - BURSA

Barajlar doldu, kuyular devre dışı kaldı
Barajlar doldu, kuyular devre dışı kaldı
Barajlar doldu, kuyular devre dışı kaldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Eylül, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barajlar doldu, kuyular devre dışı kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü "Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı         
13:41
Rektör gelişmeyi duyurdu! Vakaların patladığı üniversite hastanesinde B planı devreye alındı Rektör gelişmeyi duyurdu! Vakaların patladığı üniversite hastanesinde B planı devreye alındı         
12:52
FETÖ'nün sözde FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası         
12:24
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Ekin Koç, koronavirüse yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Ekin Koç, koronavirüse yakalandı         
11:57
Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı         
11:24
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak         
11:07
Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak         
10:45
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti         
10:32
Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı         
10:04
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef         
08:56
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 14:13:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Barajlar doldu, kuyular devre dışı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei