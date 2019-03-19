Son Dakika Haberleri: Barajlar Doldu Su Tahliyeleri Başladı

Barajlar Doldu Su Tahliyeleri Başladı

26 dakika önce

BARAJLAR DOLDU SU TAHLİYELERİ BAŞLADIKİLİS'in su ihtiyacını karşılayan Seve Barajı'nda yağışlarla beraber su seviyesinin yükselmesi ile kapaklar kontrolü şekilde açılarak su tahliyesine başlandı.

Barajlar Doldu Su Tahliyeleri Başladı, System.String[]
BARAJLAR DOLDU SU TAHLİYELERİ BAŞLADI

KİLİS'in su ihtiyacını karşılayan Seve Barajı'nda yağışlarla beraber su seviyesinin yükselmesi ile kapaklar kontrolü şekilde açılarak su tahliyesine başlandı. Son yıllarda yağışın az olması nedeni ile kuruma noktasına gelen Afrin ve Seve Barajı ile Konak, Balikli, Sapkanlı ile Musabeyli Üçpınar göletleri bu yıl etkili olan yağışlarla doldu. Bugün itibariyle 18 milyon metreküp su tutan Seve Barajı'nda, Devlet Su İşleri ile Kilis Belediyesi çalışanlanları tarafından kontrollü şekilde kapaklar açılarak su tahliyesine başlandı. Yağış miktarına bağlı olarak barajdaki su tahliyesinin devam edeceği bildirildi. Afrin Barajı'nın ise ocak ayından itibaren su tutmaya başladığı ve kısa süre içerisinde 38 milyon metreküp suya ulaşıldığı bildirildi.

Afrin barajının da su kapasitesinin dolması nedeniyle burada da peyder pey su tahliyesinin yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Seve Barajından görüntüler

Barajdan genel ve detaylar

Çeşitli noktalardan barajdan görüntüler

Kilis Belediyesi Yetilisi Nadir Özpıdan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 340 MB

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:25 Kaynak: DHA

Musabeyli, Konak, Afrin, Güncel
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