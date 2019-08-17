Son Dakika Haberleri: Barajlar drone ile koruma altında
Son Dakika Güncel Haber

Barajlar drone ile koruma altında

39 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'in su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı ile Balçova barajlarını drone ile kontrol ediyor.

Barajlar drone ile koruma altında, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'in su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı ile Balçova barajlarını drone ile kontrol ediyor.

Kente içme suyu temin eden barajları kirlenmeye karşı korumak için güvenlik personeli ile aralıksız denetimler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, teknolojik imkanları da seferber ediyor. İzmir'in içme suyu ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Tahtalı Barajı ile Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ilçelerine su aktaran Balçova Barajında drone ile havadan takip yapan güvenlik görevlileri, barajı kirletenleri anında görüntüleyip yaptırımlarda bulunuyor.

Tahtalı Barajında 4 bin hektarlık göl ve mutlak koruma alanı 110 güvenlik personeli ve drone ile korunuyor. Drone periyodik olarak uçurulduğu gibi vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine de ekipler harekete geçiyor. Baraj gölünde balık avlayanlar, yüzenler, mutlak koruma alanında piknik yapanlar, define arayanlar, hayvan otlatanlar, moloz dökenler bu sayede tespit edilerek jandarmaya veya ilgili kurumlara bildiriliyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların yanı sıra Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisinde de drone ile takip yapan İZSU güvenlik birimi bu sayede hız kazanıyor. - İZMİR
İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü
Sanatçı Meltem Cumbul, İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki gösterdi İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı Adnan Menderes'in torunu, yeni partinin başına mı geçecek?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 11:29:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barajlar drone ile koruma altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]