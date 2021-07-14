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BARAJLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 10 DAHA FAZLA DOLU ANCAK UZMANLAR UYARIYOR - Son Dakika

BARAJLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 10 DAHA FAZLA DOLU ANCAK UZMANLAR UYARIYOR

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:32
BARAJLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 10 DAHA FAZLA DOLU ANCAK UZMANLAR UYARIYOR, System.String[]

"Önümüzdeki 6 aydan sonraki periyot için su krizi olma olasılığı yüksek gözüküyor"Gülseli KENARLI - Doğan GÜNDOĞDU / İstanbul, (DHA) İSTANBUL'da barajların doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 daha fazla.

"Önümüzdeki 6 aydan sonraki periyot için su krizi olma olasılığı yüksek gözüküyor"

Gülseli KENARLI - Doğan GÜNDOĞDU/ İstanbul, (DHA) İSTANBUL'da barajların doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 daha fazla. Ancak uyarıda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, 'Önümüzdeki 6 aydan sonraki periyot için su krizi olma olasılığı yüksek gözüküyor" dedi.

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken kuraklık alarmı verilmişti. Ancak bahar ayları ve Haziran'ın

yağışlı geçmesi baraj doluluk oranları artırdı. İstanbul barajlarının bugünkü doluluk oranı yüzde 71.32'ye ulaştı Barajların doluluk oranı geçen yıl aynı günde yüzde 61.55 olarak gerçekleşmişti.

MARMARA YAĞIŞ ALDI, ORTA VE DOĞU ANADOLU KURAK

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) barajların doluluk oranları ve yağışları değerlendiren Adil Tek, 'Bir kurak dönem geçirdik, ardından yağışlı bir dönem geldi. Dünya iklim sistemine baktığımızda aslında tek bizim bölgemizle alakalı değil, dünyanın her yerindeki olaylar birbirini etkiliyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de pasifikte meydana gelen güney salınımı denilen bir salınım var, 'El Nino' ve 'La Nina' deniliyor bunlara. 'El Nino' dönemlerinde bizim bölgelerimizi biraz daha kurak oluyor, yağışları azalıyor. 'La Nina' döneminde ise yağışlar artıyor. Aslında dönem dediğimiz bazen birkaç ay sürebiliyor, bazen birkaç yıl sürebiliyor. Bu dönemlerin biz şu anda 'La Nina' dönemindeyiz. Bu dönemde de yağışlarımız artmış vaziyette ve barajlardaki doluluk oranları artış durumda, genel olarak böyle değerlendirebiliyoruz. Bunun küresel iklim sistemiyle olan bağlantısı böyle ama tabi dinamik olarak baktığımızda kuzeyli akışları biraz daha fazla aldık. Avrupa üzerinde oturan bir yüksek basınç var teknik olarak açıklamak gerekirse. O yüksek basıncın taşıdığı serin havalar var, Haziran'da mevsim normallerinin altında geçen bir sıcaklık oldu, daha yeni yeni sıcaklık değerleri yükselmeye başlıyor. Kuzeyli akışlarla birlikte özellikle Marmara'da, Batı Karadeniz'de ve Kuzey Ege'de yağışlar ortalamaların üzerine çıkmış vaziyette. Ama yurdun orta ve doğu kesimleri için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Oralarda biraz daha mevsim normallerinin az altında kaldı bu değerler. Hatta hububat üretimine de yansıdı, buğdayların boyları çok fazla yükselmedi yeterli yağışları alamadığı için. Zirai üretim açısında biraz sıkıntılar oluştu bu sene için. Marmara açısından yağışlar ortalamaların üzerinde seyretti" dedi.

'6 AYDAN SONRAKİ PERİYOT İÇİN SU KRİZİ OLMA OLASILIĞI YÜKSEK GÖZÜKÜYOR"

Adil Tek, önümüzdeki dönemde İstanbul'u nasıl bir tablonun beklediği konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bu hafta sıcaklıklar artıyor, bayramı oldukça sıcak geçireceğiz. Türkiye genelinde sıcak bir hava var. Ama bunun ardından Ağustos ve Eylül ayları özellikle Marmara ve Batı Karadeniz için mevsim normalleri altında sıcaklık değerleri var, yağışlar ortalamalar civarında. Bu şuna işaret ediyor, yaz döneminde olmamıza rağmen dolu riski, sel riski, kısa süreli kuvvetli yağışlar riski bulunuyor. Belki 10 günlük periyotta bunlar görünmüyor olabilir ama Ağustos, Eylül ayları içerisinde görülme ihtimali yüksek. Su tüketimi yazın doğal olarak biraz daha artıyor. Bu oranların birkaç puan altına düşebilir. Ama yaza bu yüksek doluluk oranlarıyla girmiş olmak önemli özellikle Marmara, İstanbul açısından. Önümüzdeki Eylül ve Ekim ayları için kendi aylık yağış normallerinde yakın planda bir su sıkıntısı gözükmüyor. Ama tabi ki uzun vade de özellikle küresel iklim değişikliğinde bahsettiğimiz şu günlerde, şu zamanlarda birkaç ay için böyle gözükse de, önümüzdeki yıllar için, önümüzdeki 6 aydan sonraki periyot için su krizi olma olasılığı yüksek gözüküyor"

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI

İstanbul barajlarının doluluk oranları ise bugünkü güncellemeyle Terkos yüzde 76.6, Sazlıdere yüzde 39.51, Pabuçdere yüzde 31.33, Önerli yüzde 96.29, Kazandere yüzden 44.14, Istırancalar yüzde 27.5, Elmalı yüzden 88.62, Darlık yüzde 76.61, Büyükçekmece yüzde 66.66 ve Alibeyköy Barajı yüzde 45.89 oldu.

BARAJLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 10 DAHA FAZLA DOLU ANCAK UZMANLAR UYARIYOR
BARAJLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 10 DAHA FAZLA DOLU ANCAK UZMANLAR UYARIYOR
BARAJLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 10 DAHA FAZLA DOLU ANCAK UZMANLAR UYARIYOR

İstanbul, Marmara, El Nino, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARAJLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 10 DAHA FAZLA DOLU ANCAK UZMANLAR UYARIYOR - Son Dakika


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