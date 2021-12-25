BARAJLARDA ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ PLANLANIYOR - Son Dakika
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BARAJLARDA ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ PLANLANIYOR

25.12.2021 00:15
BARAJLARDA ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ PLANLANIYOR

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, başkanlığında Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel ile Su Ürünleri Mühendisi Rıdvan Hüsem'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, başkanlığında Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel ile Su Ürünleri Mühendisi Rıdvan Hüsem'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Valilik makamında yapılan görüşmede İlimizdeki Şırnak Valiliğimizin himaye ve destekleriyle Şırnak Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geliştirilen Dicle Havzasında sürdürülebilir balık potansiyelinin saptanması ve bu fırsatlardan katma değer oluşturulması konu su görüşüldü.

Ayrıca, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)'nın finansman desteği sağladığı Çetintepe, Musatepe, Kavşaktepe, İnceler-Ballı ve Hilal- Uludere Barajlarında Alabalık Yetiştiriciliği Projesinin geldiği aşama ile ilgili olarak değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

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Kaynak: Habermetre

Ali Hamza Pehlivan, Rektör, Şırnak, Tarım, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BARAJLARDA ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ PLANLANIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: BARAJLARDA ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ PLANLANIYOR - Son Dakika
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