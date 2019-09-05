Barajlarda doluluk oranı arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizin en büyük barajlarından olan Atatürk Barajı'nda geçen yıl yüz 21 olan doluluk oranı bu yıl itibariyle yüzde 53,8 seviyesine, Karakaya Barajı'nda yüzde 25,5 seviyesinde olan doluluk yüzde 69 seviyesine, Keban Barajı'nda geçen yıl yüzde 50 seviyesinde olan doluluk bu yıl yüzde 79 seviyesine çıkmıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, su seviyesi geçen yıl düşen barajlarda bu yıl itibarıyla artış olduğu belirtildi. Türkiye'de yağışların mevsimlere göre dağılımı ve şiddetlerinin düzensiz olduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkemizde 1973, 1985, 1989, 1994, 2001, 2007, 2014 yıllarında yaşanan kuraklığın yanı sıra, 2017 yılında da son 44 yılın en kurak dönemi yaşandı. Bu yıl ise 1 Ekim 2018-03 Eylül 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 19,4, 2018 yılına göre ise yüzde 18,8 oranında artış meydana geldi" denildi.

3 BARAJDA DOLULUK, GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 40 ARTTI

Açıklamada, Fırat-Dicle Havzası'nda yer alan barajların, Türkiye'nin enerji ve tarımı için hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin en büyük barajlarından olan Atatürk Barajı'nda geçen yıl yüzde 21 olan doluluk oranı bu yıl İtibariyle yüzde 53,8 seviyesine, Karakaya Barajı'nda yüzde 25,5 seviyesinde olan doluluk yüzde 69 seviyesine, Keban Barajı'nda geçen yıl yüzde 50 seviyesinde olan doluluk bu yıl yüzde 79 seviyesine çıkmıştır. Bununla birlikte, işletmede olan 246 adet sulama maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 55,3 yine işletmede olan 122 adet enerji maksatlı barajda ise doluluk oranı yüzde 59,7'dir. Enerji ve tarım için önemli su kaynakları kadar içme suyu kaynaklarındaki doluluk oranlarında da ciddi bir artış yaşandı. Bu yıl 4 Büyükşehrimize ait içme suyu barajlarında geçen seneye göre yüzde 4,5 oranında daha fazla su mevcuttur."

BAKAN PAKDEMİRLİ: YÜZDE 60 TASARRUF EDİLEBİLİR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl barajlarda doluluk olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtirken, suya sahip çıkılması uyarısında bulundu. 'Su hayattır, en önemli kaynaktır' vurgusunda bulunan Bakan Pakdemirli, suyun başta tarım olmak üzere her alanda tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti. Pakdemirli, "Bulunduğumuz coğrafyada ortalama olarak her 7 yılda bir kuraklık hadisesi görülüyor. Bu sebeple, su zengini bir ülke olmadığımız için de tasarruflu sistemleri tercih etmeliyiz. Kullanılan suyun 40 milyar metreküpünü yani yüzde 74'ünü sulamada, geri kalanını ise içme, kullanma ve sanayide kullanıyoruz. Bu sebeple en büyük su tasarrufu sulamada yapılabilir. 2003'ten itibaren eski sistemleri terk ederek modern sulama sistemlerini hayata geçirmeye başladık. Borulu sistemlerle yapılan yağmurlama ve damlama metotlarıyla sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor" dedi.