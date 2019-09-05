Barajlarda doluluk oranı arttı

Ardıl Barajı

Atatürk Barajı

Deriner Barajı

Kartalkaya Barajı

Keban Barajı

Seyhan Barajı İçme suyu, sulama suyu, enerji maksatlı kullanım…

Bu yıl barajlarda su seviyelerinde görülen artış, yurt genelinde su sıkıntısı yaşanmayacağını gösteriyor.

SU SEVİYESİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 19 ARTTI

Su seviyesi 2018 yılında düşen barajlarımızda bu sene itibariyle artış yaşanıyor. Yüksek ve engebeli topoğrafik yapıda ve yarı kurak iklim kuşağında yer alan ülkemizde, yağışların mevsimlere göre dağılımı ve şiddetleri düzensizdir. Ülkemizde 1973, 1985, 1989, 1994, 2001, 2007, 2014 yıllarında yaşanan kuraklığın yanı sıra, 2017 yılında da son 44 yılın en kurak dönemi yaşandı.

Bu yıl ise 1 Ekim 2018 – 03 Eylül 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre %19,4, 2018 yılına göre ise % 18,8 oranında artış meydana geldi.

3 BÜYÜK BARAJDA DOLULUK GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 40 ARTTI

Fırat- Dicle Havzasında yer alan barajlar ülkemiz enerji ve tarımı için hayati önem taşımaktadır. Ülkemizin en büyük barajlarından olan Atatürk Barajı'nda geçen yıl % 21 olan doluluk oranı bu yıl İtibariyle % 53,8 seviyesine, Karakaya Barajı'nda % 25,5 seviyesinde olan doluluk % 69 seviyesine, Keban Barajı'nda geçen yıl % 50 seviyesinde olan doluluk bu yıl % 79 seviyesine çıkmıştır.

Bununla birlikte, İşletmede olan 246 adet sulama maksatlı barajda doluluk oranı %55,3 yine işletmede olan 122 adet enerji maksatlı barajda ise doluluk oranı % 59,7'dir.

4 BÜYÜKŞEHİRDE İÇME SUYU BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE 4,5 ARTTI

Enerji ve tarım için önemli su kaynakları kadar içme suyu kaynaklarındaki doluluk oranlarında da ciddi bir artış yaşandı. Bu yıl 4 Büyükşehrimize ait İçme suyu barajlarında geçen seneye göre % 4,5 oranında daha fazla su mevcuttur.

MODERN SULAMA SİSTEMLERİ İLE YÜZDE 60 TASARRUF EDİLEBİLİR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl görülen yağışlarla içme, sulama ve enerji maksatlı barajlarda doluluk olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtirken, vatandaşlarımıza da suyumuza sahip çıkma noktasında uyarıda bulundu. 'Su hayattır, en önemli kaynaktır' diyen Bakan Pakdemirli, suyun başta tarım olmak üzere her alanda tasarruflu kullanılması noktasında uyarıda bulundu. 'Bulunduğumuz coğrafyada ortalama olarak her 7 yılda bir kuraklık hadisesi görülüyor. Bu sebeple, su zengini bir ülke olmadığımız için de tasarruflu sistemleri tercih etmeliyiz. Kullanılan suyun 40 milyar metreküpünü yani yüzde 74'ünü sulamada, geri kalanını ise içme, kullanma ve sanayide kullanıyoruz. Bu sebeple en büyük su tasarrufu sulamada yapılabilir. 2003'ten itibaren eski sistemleri terk ederek modern sulama sistemlerini hayata geçirmeye başladık. Borulu sistemlerle yapılan yağmurlama ve damlama metotlarıyla sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor" diye konuştu.