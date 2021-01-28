Barajlarda doluluk oranı yağışlarla birlikte arttı - Son Dakika

Barajlarda doluluk oranı yağışlarla birlikte arttı
28.01.2021 13:30
Barajlarda doluluk oranı yağışlarla birlikte arttı Siirt'te bulunan Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı ile Alkumru Barajı'nda su doluluk oranı, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte arttı.
Barajlarda doluluk oranı yağışlarla birlikte arttı
SİİRT - Siirt'te bulunan Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı ile Alkumru Barajı'nda su doluluk oranı, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte arttı.
Son haftalarda yaşanan kuraklık nedeniyle su doluluk oranları düşen barajlarda doluluk oranı son günlerde devam eden yağışlarla birlikte artmaya başladı. Bugün itibariyle Çetin Barajı'nda doluluk oranı yüzde 76, Alkumru Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 74 seviyesine çıktı. Artışın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Son Dakika TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirip öldüren gence 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis Sürekli ağaçlarını kesen şahsı, bahçesine kurduğu 17 bin liralık fotokapanla yakaladı Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Kuliste kurşun döktüren Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor