Barajlarda doluluk oranı yağışlarla birlikte arttı - Son Dakika

Barajlarda doluluk oranı yağışlarla birlikte arttı

SİİRT - Siirt'te bulunan Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı ile Alkumru Barajı'nda su doluluk oranı, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte arttı.

Son haftalarda yaşanan kuraklık nedeniyle su doluluk oranları düşen barajlarda doluluk oranı son günlerde devam eden yağışlarla birlikte artmaya başladı. Bugün itibariyle Çetin Barajı'nda doluluk oranı yüzde 76, Alkumru Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 74 seviyesine çıktı. Artışın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.