Barajlarda doluluk oranı yüzde 83.4'e yükseldi - Son Dakika

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranlarındaki artış sürüyor. İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 83.4 olarak ölçüldü. İstanbul'da iki barajda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülmüştü. İstanbul'da birbiri ardına etkili olan yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti. İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 83.4 olarak ölçüldü.

İSKİ istatistiklerine göre bu oran ay sonları itibariyle son 12 ayda ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Tam bir yıl önce bu gün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 56.2 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'un barajlarında iki barajı olan Elmalı ve Kazandere Barajları tamamen dolarken doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. İstanbul'un en büyük baraj göllerinden Ömerli'de doluluk oranı yüzde 94.04, Terkoz'da ise yüzde 78.6'ya ulaştı.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;

ALİBEYKÖY %7513

BÜYÜKÇEKMECE %79.22

DARLIK %88.48

ELMALI % 100

ISTRANCALAR %85.43

KAZANDERE %100

ÖMERLİ %94.04

PAPUÇDERE %98.41

SAZLIDERE %52.84

TERKOS %78.06