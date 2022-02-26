Barajlarda doluluk oranı yüzde 83.4'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Barajlarda doluluk oranı yüzde 83.4'e yükseldi

26.02.2022 11:08
Barajlarda doluluk oranı yüzde 83.4'e yükseldi

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranlarındaki artış sürüyor.

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranlarındaki artış sürüyor. İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 83.4 olarak ölçüldü. İstanbul'da iki barajda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

DOLULUK ORANI  YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülmüştü. İstanbul'da birbiri ardına etkili olan  yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti. İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 83.4 olarak ölçüldü.

İSKİ istatistiklerine göre bu oran ay sonları itibariyle son 12 ayda ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Tam bir yıl önce bu gün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 56.2 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'un barajlarında iki barajı olan Elmalı ve Kazandere Barajları  tamamen dolarken doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. İstanbul'un en büyük baraj göllerinden Ömerli'de doluluk oranı yüzde 94.04, Terkoz'da ise yüzde 78.6'ya ulaştı.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;

ALİBEYKÖY                                       %7513

BÜYÜKÇEKMECE                             %79.22

DARLIK                                              %88.48

ELMALI                                              % 100

ISTRANCALAR                                  %85.43

KAZANDERE                                     %100

ÖMERLİ                                            %94.04

PAPUÇDERE                                     %98.41

SAZLIDERE                                       %52.84

TERKOS                                            %78.06


YORUMLAR
500
Baraj Doluluk Oranları! 26 Şubat Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 26 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne Baraj Doluluk Oranları! 26 Şubat Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 26 Şubat 2022 barajların doluluk seviyesi ne

İstanbul, Baraj, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barajlarda doluluk oranı yüzde 83.4'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Artvinli iki kardeş hurdadan araba yaptı! Adını da Lazda koydu! 80 kilometrede 3 litre yakıyor
10:58 Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!
10:48 15 Temmuz sonrası kayyım atanan Royal Halı'nın Urla'daki taşınmazları satılıyor
10:46 Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman bombaların hedefi oldu! İşte o anın görüntüleri
10:44 Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!
10:43 İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü!
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:28 Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 11:14:43. #1.13#
SON DAKİKA: Barajlarda doluluk oranı yüzde 83.4'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement