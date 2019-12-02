Son Dakika Haberleri: BARAJLARDA SON 10 YILIN EN DÜŞÜK DOLULUK ORANI
Son Dakika Güncel BARAJLARDA SON 10 YILIN EN DÜŞÜK DOLULUK ORANI - Son Dakika

BARAJLARDA SON 10 YILIN EN DÜŞÜK DOLULUK ORANI

6 saat önce

İSTANBUL'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.

BARAJLARDA SON 10 YILIN EN DÜŞÜK DOLULUK ORANI, System.String[]

İSTANBUL'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.

İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.

Görüntü Dökümü:

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-Geçtiğimiz hafta barajlarda çekilen görüntüler


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:12 Kaynak: DHA
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