Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı

İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.

İSTANBUL'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.

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