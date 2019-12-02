Son Dakika › Güncel › Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı - Son Dakika
Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı
6 saat önce
İSTANBUL'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:36 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.
İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.
Bakan Selçuk: Hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğuna yönelik çalışmaları tamamladık İBB Başkanı İmamoğlu "Şehrin en önemli riski deprem" deyip uyardı: Ürkmeli ve korkmalıyız PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre Cumhurbaşkanlığı yarışında İmamoğlu önde Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu...Son fotoğraf hayat kurtaracak