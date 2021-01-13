Barajlardaki doluluk oranı artıyor; 5 günde yüzde 5'ten fazla artış - Son Dakika

Barajlardaki doluluk oranı artıyor; 5 günde yüzde 5'ten fazla artış

Barajlardaki doluluk oranı artıyor; 5 günde yüzde 5\'ten fazla artış
Son Güncelleme: 13.01.2021 09:58

İSTANBUL'da cumartesi sabahından beri etkili olan yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 24.66'ya ulaştı.

İSTANBUL'da cumartesi sabahından beri etkili olan yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 24.66'ya ulaştı.

İstanbul 2020 yılında en kurak yıllarından birini yaşadı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.16'ya kadar düştü. Son 5 gündür etkili olan yağmur barajlara büyük oranda katkı sağladı. Cumartesi sabahı yüzde 19.16 olan doluluk oranı bu sabah yüzde 24.66 olarak ölçüldü.

Yağışların Ocak ayı boyunca süreceğini ifade ediyor. Cuma gününden itibaren başlayacak kar yağışıyla barajlardaki doluluk oranının artacağı kaydediliyor.Gün gün İstanbul'daki barajlarda artış işe şu şekilde gerçekleşti: 9 Ocak   : 19.1610 Ocak : 19.5611 Ocak : 21.1312 Ocak : 22.10

13 Ocak : 24.66


Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barajlardaki doluluk oranı artıyor; 5 günde yüzde 5'ten fazla artış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barajlardaki doluluk oranı artıyor; 5 günde yüzde 5'ten fazla artış - Son Dakika
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