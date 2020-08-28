Barajlardaki doluluk oranı azaldı - Son Dakika

İstanbul'da havaların ısınıp yağışların da az olmasıyla barajlardaki doluluk oranı da merak konusu oldu. Konuyla ilgili bilgilendirmeyi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yaptı.

26 Ağustos Çarşamba günü yapılan ölçümlerde barajlardaki mevcut su tutma kapasitesinin yüzde 48,92'sinin dolu olduğu dikkati çekti.

İstanbul'a su sağlayan barajlardan doluluk oranları ise, Darlık, Ömerli ,Terkos, Elmalı, Istrancalar, Büyükçekmece, Alibey, Sazlıdere, Pabuçdere, Kazandere olarak sıralandı.

(İHA)