Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı

23.05.2022 10:02
Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı

Osmaniye'de geçen yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından nasibini alan Aslantaş ve Mehmetli barajlarındaki korkutan kuraklık manzarası kış boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle yerini masmavi sulara bıraktı.

Osmaniye'de geçen yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından nasibini alan Aslantaş ve Mehmetli barajlarındaki korkutan kuraklık manzarası kış boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle yerini masmavi sulara bıraktı. 2021 Ağustos ayında doluluk oranları yüzde 50 seviyelerinde olan Aslantaş ve Mehmetli barajlarında 2022 Nisan ayı itibariyle doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı.

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip olan Osmaniye'de 2021 yazında baş gösteren kuraklık tarımsal sulamada önemli bir kaynak olan Aslantaş ve Mehmetli barajlarında korkutan kuraklığa neden olmuştu. Suların çekilmesiyle topraklarda oluşan çatlamalar kuraklığın boyutunu gözler önüne sererken 2022 yılı kış aylarında etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışları barajlardaki doluluk oranlarını arttırdı. Aslantaş Barajı'nda 2021 yılı Ağustos ayında doluluk oranı yüzde 50 seviyelerinden 2022 yılı Nisan ayında yüzde 75 seviyelerine çıkarken, Mehmetli Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 30 seviyelerinden yüzde 80 seviyelerine çıktı.

Bölgede etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının artacağını öngördüklerini ifade eden Ziraat Mühendisi Mehmet Ünal, "Bölgemizde 2021 yılının Ağustos ayında barajlardaki doluluk oranları yüzde 50'nin altında seyrederken 2022 Nisan ayında doluluk oranlarının yüzde 70'lerin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Özellikle nisan ayında bölgemizin aldığı yağmurlar ile ülkemizde meteoroloji tahminlerine göre yağışların devam edeceğinin bilinmesi barajların doluluk oranlarının artacağını göstermektedir. Geçen yıl bu zamanlarda sıcaklıkların çok yüksek olması nedeniyle ekili arazilerde sulamalar yapılırken bu yıl yağışlardan dolayı sulama yapılmadığını görmekteyiz. Geçen yıl bölgemiz bayağı kuraklık yaşıyordu ama şimdi halen yağmurların devam etmesi bize önümüzdeki günlerde kuraklık yaşanmayacağını gösteriyor. Eğer ki bu yağışlar bu şekilde devam ederse Aslantaş, Berke, Mehmetli barajlarındaki doluluk oranlarının atarak devam edeceğini gözlemliyoruz" diye konuştu.

(Selçuk Kaya - İHA)

Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı
Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı
Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı
Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı
Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı
Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı

YORUMLAR
500
Türk Telekom GameX 2022'de oyunseverler için yerini aldı Türk Telekom GameX 2022'de oyunseverler için yerini aldı Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı Tekirdağ'da yılın ilk kirazı 20 liradan tezgahtaki yerini aldı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem, 1,5 yıl sonra New York'ta görüntülendi
09:52 Hekim göçü durdurulamıyor! Kaliteli hekim sıkıntısı kapıda!
09:50 Korkulan oldu: Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor
09:38 Maymun çiçeği hastalığında en büyük risk grubu kim? Uzmanlardan "çoklu cinsel hayat" uyarısı
09:38 Eski MHP'linin dekoltesini eleştirdiği oyuncu Melis Sezen'den bu kez Bali pozları
09:28 Yargı dizisi, dün akşam 33.bölümüyle ekranlara geldi: Yollarını ayıran Ilgaz ile Ceylin, Zafer olayıyla ortak paydada buluşabilecek mi?
09:13 Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Andersson görüştü
09:06 Çiller'in "Partiyi devret" önerisini reddeden Adalet Partisi lideri Öz: MHP'den, AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor
08:54 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yoruma ateş püskürdü: Zavallısınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 10:06:05. #1.11#
SON DAKİKA: Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement