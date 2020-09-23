Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor - Son Dakika

İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine inerken, barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın da altına düştü.

İSKİ verilerine göre 23 Eylül itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,60 olarak ölçüldü.

Bu doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi oldu. Geçen yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 51,80 olarak ölçülmüştü. Su oranın düştüğü barajlardan biri de Alibeyköy Barajı. 23 Eylül itibarıyla Alibeyköy Barajı'nda su doluluğu yüzde 21,10 olarak kayıtlara geçti.

(İHA)