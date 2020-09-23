Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor - Son Dakika

Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor
İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor.
İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine inerken, barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın da altına düştü.
İSKİ verilerine göre 23 Eylül itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,60 olarak ölçüldü.
Bu doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi oldu. Geçen yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 51,80 olarak ölçülmüştü. Su oranın düştüğü barajlardan biri de Alibeyköy Barajı. 23 Eylül itibarıyla Alibeyköy Barajı'nda su doluluğu yüzde 21,10 olarak kayıtlara geçti.
(İHA)
Son Dakika Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü, Atina hükümetine sitem etti Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi 15 liralık hesap yüzünden eşi darbedilen kadın: Saçlarımdan sürüklediler Vatandaşın her kuruşuna göz diken dolandırıcıların "mesaj" oyunu akıllara durgunluk veriyor Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı