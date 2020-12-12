Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi (TEKRAR) - Son Dakika

Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi (TEKRAR)

12.12.2020 10:35

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk ortalama yüzde 22,15 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk ortalama yüzde 22,15 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 26,98, Terkos'ta yüzde 22,82, Sazlıdere'de yüzde 5,54, Alibeyköy'de yüzde 28,54, Büyükçekmece'de yüzde 16,07, Ömerli'de yüzde 22,64 Darlık'ta yüzde 51,39 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 185,82 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Kentte, günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor.

Ayrıca, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan kaynaklar Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının ilk 11 ayında 477 milyon 745 bin metreküp su alındı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da artış gösterdi.

Barajlardaki doluluk oranı, 1 Aralık baz alındığında, 2011'de yüzde 52,91, 2012'de yüzde 55,64, 2013'te yüzde 38,71, 2014'te yüzde 49,70, 2015'te yüzde 62,18, 2016'da yüzde 37,20, 2017'de yüzde 55,18, 2018'de yüzde 64,20, 2019'da 35,50 olarak kaydedilmişti.

Alibeyköy Baraj Gölü'ndeki düşük su seviyesi de AA tarafından görüntülendi. Gölde su seviyesinin düşmesiyle bazı atıkların da ortaya çıktığı ve atıklar arasında maske ile eldivenlerin de bulunduğu gözlendi.

Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi (TEKRAR)
Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi (TEKRAR)
Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi (TEKRAR)
Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi (TEKRAR)

Büyükçekmece, Alibeyköy, İstanbul, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi (TEKRAR) - Son Dakika


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