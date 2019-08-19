Son Dakika Haberleri: Barajlardaki su ürünlerinden ekonomiye yıllık 940 milyon lira katkı
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Barajlardaki su ürünlerinden ekonomiye yıllık 940 milyon lira katkı

18 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "DSİ'nin kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık yaklaşık 940 milyon lirayı buluyor.

Barajlardaki su ürünlerinden ekonomiye yıllık 940 milyon lira katkı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "DSİ'nin kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık yaklaşık 940 milyon lirayı buluyor." dedi.
Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:44 
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