Barajlardaki su ürünlerinden ekonomiye yıllık 940 milyon lira katkı
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "DSİ'nin kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık yaklaşık 940 milyon lirayı buluyor.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "DSİ'nin kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık yaklaşık 940 milyon lirayı buluyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:44
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