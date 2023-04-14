Türkiye'deki Baraj Doluluk Oranları Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye'deki Baraj Doluluk Oranları Açıklandı

14.04.2023 20:48
Türkiye'deki Baraj Doluluk Oranları Açıklandı

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye geneli barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. Barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre arttı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye geneli barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ekim 2022- 13 Nisan 2023 tarihleri arası Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 16,6 azalma, 2022 su yılına göre de yüzde 16,6 oranında azalma meydana geldiği belirtildi. Günlük izlemesi yapılan düzenlenmiş doğal göller hariç 428 depolama tesisinde geçen yıl doluluk oranı 39,6'yken; bu yıl aynı tarihte yüzde 46 aktif doluluk gözlendiği, 428 barajda 137 milyar metreküp su ölçüldüğü kaydedildi. 301 sulama maksatlı barajda aktif doluluk oranının yüzde 41, 113 içme suyu barajında aktif doluluk oranının yüzde 46, 149 enerji maksatlı barajda da aktif doluluk oranının yüzde 47,5 olduğu açıklandı.

Bazı büyükşehirlerdeki içme suyu durumuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İstanbul ilinin aktif doluluk oranı yüzde 43'tür. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 40 oranından daha az su bulunmaktadır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 5 aylık karşılayabilme kapasitesi vardır. Ankara ilinin aktif doluluk oranı yüzde 27'dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 1,5 daha az su bulunmaktadır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 1 yıldan daha fazla karşılayabilecek mevcut su hacmi vardır. Bu dönemde Ankara'da kaynaklarla ilgili bir sıkıntı öngörülmemektedir. Ayrıca acil durumda Kesikköprü Barajı'ndan (Kızılırmak) su getirme sistemi ile günde 460 bin metreküp su temin edilebilme imkanı bulunmaktadır. İzmir ilinin aktif doluluk oranı yüzde 22,1'dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 8 daha az su bulunmaktadır. Barajların yanında yer altı su kuyuları ile yüzde 57 civarında içme suyuna takviye yapılmaktadır. Bu durum göz önünde alındığında önemli problemle karşılaşılması beklenilmemektedir. Her ne kadar baraj doluluk oranı düşük görülse de barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 1,5 yıldan daha fazla karşılayabilecek mevcut su hacmi vardır. Bursa ilinin aktif doluluk oranı yüzde 45,7'dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 6,4 daha az su bulunmaktadır. Özellikle Bursa ilimizin 2 ay önce ciddi bir içme suyu sorunu ile karşılaşabileceği düşünülmüş ve yer altı su kuyuları hemen devreye alınmaya başlanılmıştır. Ancak barajların doluluk oranı son 1 ayda yüzde 35 artmıştır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde içme suyu ihtiyacının yaklaşık 7 aylık kısmını karşılayabilme kapasitesi vardır. Ayrıca ihtiyaç halinde yer altı su kuyuları da devreye alınabilecektir. Ayrıca ülkemiz yağışlı bir dönemden geçmektedir. Bunun da baraj doluluklarına olumlu etki yapması beklenmektedir."

Kaynak: DHA
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