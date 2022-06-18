Barajsız ilk üniversite sınavı! Yeni uygulama ile bir net yapan aday da tercih yapabilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Barajsız ilk üniversite sınavı! Yeni uygulama ile bir net yapan aday da tercih yapabilecek

18.06.2022 11:58
Barajsız ilk üniversite sınavı! Yeni uygulama ile bir net yapan aday da tercih yapabilecek

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bu sabah 10.15'te başladı. 3 milyondan fazla adayın katıldığı sınavın geçen sene 135 dakika olan süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika uygulanacak. TYT barajın kaldırılmasının ardından yapılan ilk sınav olma özelliği taşırken; sınava giren ve 1 net yapan tüm adaylar üniversite tercihi yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

120 SORUYU 165 DAKİKADA YANITLAYACAKLAR

3 milyondan fazla adayın ter döktüğü TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verilecek. TYT adaylarının Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 soru için 165 dakika süreleri olacak.

HEYECAN YARIN DA SÜRECEK

Yarın da sınav heyecanı devam edecek. Pazar günü gerçekleştirilecek olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ile sınav maratonu sona erecek. Sonuçların ise 20 Temmuz'da açıklanacağı tahmin ediliyor.

YENİ UYGULAMA İLE TÜM ÖĞRENCİLER TERCİH YAPABİLECEK

Bu seneki sınavın en önemli özelliği ise barajın kaldırılması oldu. Böylece öğrencilerin barajı geçme kaygısı da kalmadı. Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale gelecek. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek. TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak. 2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Ayrıca özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek.

BAZI PROGRAMLARDAKİ "BAŞARI SIRASI KOŞULU" UYGULAMASI SÜRECEK

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması sürecek. Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 100 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Sınava geç kaldı, trafik polisinin çabası da yeterli olmadı Son dakika haberi! Sınava geç kaldı, trafik polisinin çabası da yeterli olmadı KAHRAMANMARAŞ - YKS'ye geç kalan adayları okullara polis götürdü KAHRAMANMARAŞ - YKS'ye geç kalan adayları okullara polis götürdü

Ösym, TYT, YKS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barajsız ilk üniversite sınavı! Yeni uygulama ile bir net yapan aday da tercih yapabilecek - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 12:01:48. #1.13#
SON DAKİKA: Barajsız ilk üniversite sınavı! Yeni uygulama ile bir net yapan aday da tercih yapabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement