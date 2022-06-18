Barajsız YKS sınavı başladı - Son Dakika
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Barajsız YKS sınavı başladı

18.06.2022 12:07

- Barajsız YKS sınavı başladı Trakya'da sınav heyecanı başladı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ilk oturum TYT saat 10.15'te başladı.

- Barajsız YKS sınavı başladı

Trakya'da sınav heyecanı başladı

EDİRNE - Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ilk oturum TYT saat 10.15'te başladı. Sınavda bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak.

Trakya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ilk oturum TYT sınavı okulda adaylar, okul önünde veliler için heyecanlı başladı. Sınava girecek binlerce aday sabahın erken saatlerinde okul önlerine gelerek sınav heyecanı yaşadı. Adaylar sınav salonlarına belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek alındı.

Edirne'de de sınav için çocuklarını okul önlerinde bekleyen velilerin heyecanlı oldukları gözlendi. sınava giren çocukları için kimisi tespih çekti kimisi ise Yasin okudu.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de heyecan yaşandı. Sınava giren çocukları için veliler okul önlerinde dua etti.

Öte yandan Yarın gerçekleştirilecek ikinci oturum ve Alan Yeterlilik Testi için 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Üçüncü oturum saat 15.45'te başlayacak ve sınav 120 dakika sürecek. Bunda da Yabancı Dil Testi yapılacak.

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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Edirne, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barajsız YKS sınavı başladı - Son Dakika

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