Barak Spor Kulübünden 4 sporcu Milli Takım kampına çağrıldı - Son Dakika

Barak Spor Kulübünden 4 sporcu Milli Takım kampına çağrıldı
27.04.2021 16:56
Türkiye Hokey Federasyonu 1-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında Osmaniye'de yapılacak olan U16 Erkekler Milli Takım Aday Kadrosu 1. Hazırlık Kampı'na, Antrenörler Berrin Barak ile Mesut Barak'ın kulübü olan Barak Spor Kulübü'nden 4 sporcu bu kampa davet edildi.
4 sporcularının milli takıma çağırılmasına mutluolan AntrenörlerBerrin Barak ile Mesut Barak, bu sporcuları anaokulundan itibaren çalıştırmaya başlamışlardı. 16 yaşında olan bu sporcular; seçildikleri takdirde milli takım oyuncusu olarak hem Kocaeli'yi hem de ülkemizi spor karşılaşmalarında temsil edecekler.
Fahri Berk Gülünce, Emirhan Döner, Arif Berk Boyacıoğlu ve Yunus Emre Ergüney isimli sporcularının milli takıma çağrılmasına sevindiklerini belirten AntrenörlerBerrin Barak ile Mesut Barak, ' Bu sporcularımilli takıma girmeleri için hazırlamıştık. Anaokulu'ndan itibaren hazırlanıyorlardı. Amacımız olimpiyat sporcusu olarak ülkemizi temsil etmelerini sağlamaktır' dediler.
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