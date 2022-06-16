Baraka alev alev işte böyle yandı - Son Dakika
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Baraka alev alev işte böyle yandı

16.06.2022 12:32
Baraka alev alev işte böyle yandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde alev topuna dönen baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde alev topuna dönen baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan barakada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Baraka adeta alev topuna dönerken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, barakanın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Baraka alev alev işte böyle yandı
Baraka alev alev işte böyle yandı

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Kaynak: İHA

Sakarya, İtfaiye, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baraka alev alev işte böyle yandı - Son Dakika

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