Baraka ev yangında kül oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Baraka ev yangında kül oldu - Son Dakika

Baraka ev yangında kül oldu

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde baraka evde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde baraka evde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde baraka bir evde yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Felçli olduğu öğrenilen Ayşe T.'nin evin dışında olmasının büyük bir faciayı önlediği, yanan evde ikamet eden diğer 2 kişinin ise evde bulunmadığı öğrenildi. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Milli Egemenlik Caddesi, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
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