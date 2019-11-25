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Baraka yangınında 13 çocuk son anda kurtarıldı

6 saat önce

Baraka yangınında 13 çocuk son anda kurtarıldıKİLİS - Kilis'te aileleri zeytine giden çocukların bulunduğu barakada çıkan yangında 13 çocuk alev kapanından kurtarıldı.

Baraka yangınında 13 çocuk son anda kurtarıldı

KİLİS - Kilis'te aileleri zeytine giden çocukların bulunduğu barakada çıkan yangında 13 çocuk alev kapanından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şıhmehmet Mahallesi Şıh Muhammed Bedevi Türbesi yolu üzerinde bulunan 7 göçmen ailenin kaldığı barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD arama kurtarma ekipleri gönderildi. Vatandaşlarında yardımıyla 13 çocuk itfaiye, sağlık, polis, AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. 4 çocuğun hafif yangın sonucu çeşitli yerlerinde yanık olduğu diğer çocuklarında dumandan etkilendiği bildirildi. İtfaiye ile Polis yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Baraka yangınında 13 çocuk son anda kurtarıldı

İtfaiye, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
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