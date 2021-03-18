Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı - Son Dakika

Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı

18.03.2021 11:07
Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada, 30 yaşındaki vatandaşı silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada, 30 yaşındaki vatandaşı silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı.

Olay, 16 Mart tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Tufan (30) isimli şahıs, ailesinin izni ile arazilerine baraka yapmasına izin verdiği Ali M. isimli şahsın yaşadığı barakaya geldi. Tufan, Ali M. isimli şahsa arazilerini boşaltmasını söyledi. Tufan ile Ali M. arasında barakada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali M. silahla ateş ederek Tufan'ı vurdu. Ali M. olayın ardından kamyonetini de barakanın önünde bırakarak kayıplara karıştı. Barakaya gelen arkadaşı Tufan'ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tufan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine intikal eden polis ve olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Tufan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ali M.'nin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ali M. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen cinayet zanlısı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı
Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı
Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı
Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı
Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı
Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı

Kocaeli, Gölcük, Polis, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı - Son Dakika


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