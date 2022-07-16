Barakada çıkan yangın apartmana sıçradı, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
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Barakada çıkan yangın apartmana sıçradı, mahalleli sokağa döküldü

16.07.2022 04:03

Barakada çıkan yangın apartmana sıçradı, mahalleli sokağa döküldü Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan barakada çıkan yangın apartmana sıçradı.

Barakada çıkan yangın apartmana sıçradı, mahalleli sokağa döküldü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan barakada çıkan yangın apartmana sıçradı. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Gece 03.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Refah sokak üzerinde bulunan ahşap baraka da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişiğindeki apartmanın 3 katınada sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirirken, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, apartmana sıçrayan yangını da büyümeden söndürdüler. Yangın sonucu baraka küle dönerken, 4 katlı apartmanın 3 katındaki balkonlar da hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
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Şase yapan kablo barakada yangın çıkarttı Şase yapan kablo barakada yangın çıkarttı Apartman bahçesinde çıkan yangın panikletti Apartman bahçesinde çıkan yangın panikletti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Barakada çıkan yangın apartmana sıçradı, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barakada çıkan yangın apartmana sıçradı, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
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