Son Dakika Haberleri: Barakada çıkan yangında mahsur kalan köpek öldü
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Barakada çıkan yangında mahsur kalan köpek öldü

1 saat önce

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ormanlık alandaki barakada çıkan yangında içeride mahsur kalan köpek öldü.

Barakada çıkan yangında mahsur kalan köpek öldü, System.String[]
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ormanlık alandaki barakada çıkan yangında içeride mahsur kalan köpek öldü. 
Yangın, akşam saatlerinde Kayacık Mahallesi'nde ormanlık alanda Fatih Yolgan'a ait barakada çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, barakadaki köpeğin ise öldüğü belirlendi. Baraka ve içerisinde bulunan eşyalar da küle dönerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:30 Kaynak: DHA
Karamürsel, Kocaeli, Güncel
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