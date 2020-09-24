Barakada kalan Suriyeli aileye Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika

Barakada kalan Suriyeli aileye Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

Barakada kalan Suriyeli aileye Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı Van Büyükşehir Belediyesi, Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak kente yerleşen ve hayırsever bir vatandaşın kurduğu barakada yaşayan 5 kişilik aileye sahip çıktı.

Barakada kalan Suriyeli aileye Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak kente yerleşen ve hayırsever bir vatandaşın kurduğu barakada yaşayan 5 kişilik aileye sahip çıktı.

Van Büyükşehir Belediyesi; din, dil ve ırk gözetmeksizin kimsesizlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Suriye'deki iç savaştan dolayı Van'a göç ederek, Akköprü Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından kurulan barakada yaşayan Ferhan Saltı, eşi ve üç torununa, Van Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı sosyal hizmet uzmanları aileyi ziyaret ederek, durumunu yerinde tespit etti. Aileye ilk olarak gıda ve hijyen yardımı ulaştıran ekipler, ailenin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için çalışma başlattı. Yapılacak araştırmalar sonucunda aileye barınma başta olmak üzere diğer konularda da yardım yapılacak.

Ayrıca okul çağında olan 3 çocuğun da eğitime kazandırılması için çalışma yapılacak.

2011'de yaşanan depremin ardından kurduğu barakada uzun süredir Suriyeli aileyi misafir ettiklerini belirten Nurettin Gökçe isimli vatandaş, ailenin barına başta olmak üzere çok sayıda acil ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Bu barakayı 2011 depreminde ailem için inşa etmiştim. Suriyeli ailemiz uzun süredir burada barınıyor. Ancak zamanla üst kısımları çöktü. O yüzden ailenin öncelikli ihtiyacı barınmadır. Van Büyükşehir Belediyemizden ricamız bu insanlara el uzatmalarıdır. Kış aylarında çok sıkıntı yaşıyorlar" dedi.

Aileyle ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara Van Büyükşehir Belediyesinin anında karşılık verdiğini belirten Gökçe, şunları söyledi:

"Sağ olsunlar bugün Van Büyükşehir Belediyemizden arkadaşlar gelerek ailenin tespitini yaptılar. İlk etapta ailemize gıda ve hijyen yardımı yaptılar. Diğer konularla da ilgileneceklerini ifade ettiler. Bizler mahalle sakinleri olarak onlar adına özellikle Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'e ve arkadaşlara teşekkür ediyoruz.

Barakada kalan Suriyeli aileye Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Barakada kalan Suriyeli aileye Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika

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