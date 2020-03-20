Barakada maskeli korona önlemi - Son Dakika

Barakada maskeli korona önlemi
6 saat önce
ANTALYA'da bir kişi, çevresinde hiçbir yapı bulunmayan barakada, koronavirüse karşı maske takıp, tek başına otururken görüntülendi.
ANTALYA'da bir kişi, çevresinde hiçbir yapı bulunmayan barakada, koronavirüse karşı maske takıp, tek başına otururken görüntülendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Irmağı'nın kenarındaki bir barakanın balkonunda tek başına oturan ve maske ile kendini korumaya alan bir kişi, ilginç bir görüntü oluşturdu. Etrafında hiçbir yapı olmayan barakada oturan kişiyi fotoğraflayan doğa bilimci ve kuş gözlemcisi Hüseyin Çağlar İnce, Manavgat Irmağı'nın döküldüğü bölgede göç zamanı olması nedeniyle kuş gözlemi yaparken barakada oturan maskeli kişiyi fark ederek, fotoğrafladığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:01 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur