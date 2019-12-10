Son Dakika Haberleri: Barakada sigara içmek isterken 5 katlı binayı küle çeviriyorlardı
Son Dakika 3. Sayfa Barakada sigara içmek isterken 5 katlı binayı küle çeviriyorlardı - Son Dakika

Barakada sigara içmek isterken 5 katlı binayı küle çeviriyorlardı

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 katlı bir apartmanın yanındaki barakada, lise öğrencileri sigara içmek isterken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 5 katlı binaya sıçramadan söndürüldü.

Barakada sigara içmek isterken 5 katlı binayı küle çeviriyorlardı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 katlı bir apartmanın yanındaki barakada, lise öğrencileri sigara içmek isterken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 5 katlı binaya sıçramadan söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Cihaner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın yanında fırın olarak kullanılan barakada yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın 5 katlı apartmana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde bir grup lise öğrencisinin barakada sigara içtiğini ve öğrencilerin barakadan ayrılmasının ardından yangının çıktığı belirlendi. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:54 Kaynak: İHA
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