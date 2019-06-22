Barakada tüp patladı: 1 yaralı (2) - ZONGULDAK
1 saat önce
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:16 Kaynak: AA
'ın Kilimli
ilçesinde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede sahil kenarında barakada bulunan tüpte, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Olayda, barakada bulunan Fatih Aksu
yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Aksu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu ve ilk tedavisinin ardından yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.
Patlama nedeniyle barakada hasar oluştu.
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