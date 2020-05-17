Barakada yaşamlarını sürdüren aile yardım bekliyor - Son Dakika

ADANA'da barakada 6 çocuklarıyla yaşayan Çiğdem Kaynak (47) ve Hüseyin Özdemir (58) çifti, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

Yaklaşık 40 yıl sanayide işçi olarak çalışan Hüseyin Özdemir, bir süre önce belindeki rahatsızlık nedeniyle işi bırakmak zorunda kaldı. Özdemir, dini nikahlı eşi ve 6 çocuğuyla Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1120 Sokak'taki barakada yaşam mücadelesi vermeye başladı. Bu sırada Çiğdem Kaynak'ın bacağında bir anda yara oluştu. Kaynak'ın bacağında enfeksiyon kapan yara günden güne büyümeye başlayınca, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 3 gün hastanede yatan Kaynak, çocuklarına bakacak kimse olmadığını belirtip, taburcu olmak istedi. Kaynak, taburcu olduktan sonra ilaçlarını kullanmasına rağmen bacağındaki yara bir türlü iyileşmedi.

'PARA PUL DEĞİL, BAŞIMIZI SOKACAK EV İSTİYORUZ'

Hüseyin Özdemir, özellikle koronavirüs salgını döneminde bu şartların çok sağlıksız olduğunu kaydetti. Çalışmak istediğini ama belindeki rahatsızlığın buna engel olduğunu belirten Özdemir, "40 yıl çalıştım ama sonunda rahatsızlandım. Şu an evimiz, barkımız, dikili bir soğanımız dahi yok. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan ayda 693 TL yardım alıyoruz. Çocuklarımın en küçüğü 6, en büyüğü 20 yaşında. İrili ufaklı işlerde çalışıyorlar. Eşimin bacağındaki yara da giderek büyüyor. Allah bizi koruyor burada. Çünkü bu şartlarda yaşamak gerçekten zor. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Para pul istemiyoruz. Bir yuvamız olsun istiyoruz" dedi.

'GECELERİ AĞRIDAN UYUYAMIYORUM'

Çocuklarının bu şartlarda büyümesinden büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Çiğdem Kaynak ise barakanın içinde oturacak bir sandalyelerinin dahi olmadığını kaydetti. Bacağındaki yaranın bir anda çıktığını ve giderek büyüdüğünü belirten Kaynak, hastaneye gidip geldiklerini ama bir türlü yaranın iyileşmediğini ifade etti. Yaşadıkları şartlar altında iyileşmesinin zor olduğunu vurgulayan Kaynak, "Çoktan beri yaralarımın iyileşmesini bekliyorum ama olmuyor. Bu şartlar bizi daha da kötü yapıyor. Lütfen sesimizi duyup bize bir yardım eli uzatsınlar. Başımızı sokacak bir evimiz olsun istiyorum" diye konuştu.