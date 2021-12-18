Barakada yaşayan 8 kişilik aile sıcak yuvaya kavuştu - Son Dakika
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Barakada yaşayan 8 kişilik aile sıcak yuvaya kavuştu

18.12.2021 16:09

Barakada yaşayan 8 kişilik aile sıcak yuvaya kavuştu İnegöl Belediyesi, barakada kalan 8 kişilik aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu.

Barakada yaşayan 8 kişilik aile sıcak yuvaya kavuştu

BURSA - İnegöl Belediyesi, barakada kalan 8 kişilik aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu.

Geçtiğimiz günlerde ev sahipleri tarafından sokağa atılan 8 kişilik aile, derme çatma bir barakaya sığınmıştı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın talimatı üzerine, İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğünce Ilgar ailesine yardım eli uzatıldı. Belediye, aile için konteyner ev temin etti. Bu süreçte aile mağdur edilmemek için geçici olarak otele yerleştirildi. 8 kişilik Ilgar ailesinin sıcak yuvaya kavuşturulmasını üstlenen İnegöl Belediyesi, ailenin de rızası üzerine Mesudiye Mahallesi Şipali yolu üzerinde bulunan uygun alana konteyner ev yerleştirdi. Aileye ev eşyaları, kıyafet, gıda, yakacak ve temel ihtiyaç malzemeleri temin edildi. Ilgar ailesi derme çatma barakadan kurtularak sıcak yuvaya kavuşmuş oldu.

Çağrılarına sessiz kalmayarak yardım eli uzatan İnegöl Belediyesi'ne teşekkür eden anne Ayşe Ilgar, "Durumumuz ortadaydı. Allah razı olsun başkanımız bizlere sahip çıktı. Konteyner evimizi verdiler. Suyumuz, elektriğimiz var. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Ailemizin durumunu gördüğümüzde acilen sıcak yuvaya kavuşmaları için çalışma başlattık. Umuteli Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüz aracılığıyla ailemize konteyner ev temin ettik. Ardından kendilerini bu sıcak yuvaya yerleştirdik. Giysi, eşya, yakacak gibi yardımlarımız oldu. Ailemize çalışma imkanı da sağlayacağız. Gönül ister ki hiç böyle bir durum yaşanmasaydı. İnşallah ailemiz bu yuvada daha da huzurlu olacak. Bu tür mağdur vatandaşlarımızı görenler 153 hattı üzerinden lütfen bizi arasın bildirsinler. Gereken neyse yapmaya hazırız. Emeklerinden dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Barakada yaşayan 8 kişilik aile sıcak yuvaya kavuştu
Barakada yaşayan 8 kişilik aile sıcak yuvaya kavuştu
Barakada yaşayan 8 kişilik aile sıcak yuvaya kavuştu
Barakada yaşayan 8 kişilik aile sıcak yuvaya kavuştu

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Kaynak: İHA

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