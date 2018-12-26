Barakada Yaşayan Aileye Sıcak Yuva

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde barakada zor şartlarda yaşayan 8 kişilik aileye, İstanbullu bir hayırsever ev hediye etti.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde barakada zor şartlarda yaşayan 8 kişilik aileye, İstanbullu bir hayırsever ev hediye etti.



Alınan bilgiye göre, ilçede görevli bazı öğretmenlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan Ömer (75) ve eşi Seyran Sayan ile 6 çocuğunun zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini öğrenen İstanbullu bir iş kadını, Hilvan Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve öğretmenlerle iletişime geçti.



Bir apartman dairesi satın alarak dayayıp döşeyen hayırsever, ailenin sıcak bir yuvaya kavuşmalarını sağladı.



Adının açıklanmasını istemeyen hayırsever, gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun bir insanlık görevi olduğunu belirterek, "Bugün bu sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili Sayan ailesinin yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk içinde yaşamasını temenni ediyorum." dedi.



Yaşadıkları nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan anne Seyran Sayan ise bu güzel duruma inanamadığını dile getirerek, "Yaşadığımız tek gözlü barakayı hem yatak odası hem mutfak hem de banyo olarak kullanıyorduk. Şükürler olsun artık çocuklarımın ayrı bir odası ile banyo ve mutfağımız oldu. Allah bize bunu sağlayanlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

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