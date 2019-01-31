Son Dakika Haberleri: Barakada Yaşayan "Kadir Amca" Yardım Bekliyor

Barakada Yaşayan "Kadir Amca" Yardım Bekliyor

14 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Kadir Karasu, derme çatma barakada yaşam mücadelesi veriyor.

Barakada Yaşayan
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Kadir Karasu, derme çatma barakada yaşam mücadelesi veriyor.

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde, elektriği ve suyu olmayan barakada yaşayan Kadir Karasu'ya, mahalleliler yardımda bulunuyor.

Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barakada zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Yaşlılık maaşı olarak aylık 550 lira alıyorum, onun dışında hiçbir sosyal güvencem ve gelirim yok. Önceden hurda topluyordum, az da bir gelirim olurdu. Ancak yaklaşık 10 yıldır fıtığım var ve çok ilerlediği için ameliyat yapılmadı. Tedavisi mümkün değilmiş." ifadelerini kullandı.

Karamürsel dışında bir yerde yaşamak istemediğini anlatan Karasu, "Daha önce Gölcük'te bir bakım evinde kaldım ancak orada yapamadım. Karamürsel dışına çıkmak istemiyorum. Devletimiz bana bir odalı ev tutarsa orada yaşamak isterim. Bu konuda devletimizden yardım bekliyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:55 Kaynak: AA

Kocaeli, Kadir Karasu, Karasu, Karamürsel, Güncel
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