Barakadakı Yangında Çok Sayıda Muhabbet Kuşu Telef Oldu

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde muhabbet kuşu yetiştirilen bir barakada yangın çıktı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde muhabbet kuşu yetiştirilen bir barakada yangın çıktı. Yangında çok sayıda muhabbet kuşu telef oldu.



Burhaniye İlçesi İskele Mahallesi Ayhan Özerdem Caddesi üzerinde Hoca Zade Evleri Sitesi bahçesinde bulunan ve kümes olarak kullanılan barakadaki yangın dün saat 23: 00 sıralarında meydana geldi. Barakadan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbarı üzerine kısa sürede bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu söndürülen yangında kafesler içerisinde bulunan çok sayıda muhabbet kuşu yoğun dumandan etkilenerek telef oldu.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatılırken, kaç muhabbet kuşunun telef olduğu detaylı inceleme sonrası belirlenecek.



- Balıkesir

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