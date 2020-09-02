Barakadan alınıp barınma merkezine yerleştirilince gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Barakadan alınıp barınma merkezine yerleştirilince gözyaşlarına boğuldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 15 yıldır zor koşullarda yaşam sürdüğü barakadan belediye ekiplerince alınarak barınma merkezine yerleştirilen 73 yaşındaki Naci Yılmaz, gözyaşlarına hakim olmadı.

Barakadan alınıp barınma merkezine yerleştirilince gözyaşlarına boğuldu, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 15 yıldır zor koşullarda yaşam sürdüğü barakadan belediye ekiplerince alınarak barınma merkezine yerleştirilen 73 yaşındaki Naci Yılmaz, gözyaşlarına hakim olmadı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde derme çatma bir barakada 15 yıldır yaşayan Naci Yılmaz'a (73) belediye ekipleri sahip çıktı. Şekerpınar Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Güner, mahallesinde zor koşullarda yaşayan Naci Yılmaz'ın durumunu Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye bildirdi. Çiftçi'nin talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, sağlıksız barakadan aldıkları Naci Yılmaz'ı Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası'na getirdi. Burada yemek ikram edilen, yeni elbise ve ayakkabı giydirilen Naci Yılmaz mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.

"İmdadıma Hızır gibi yetişti"

Yıllardır yalnız kaldığı barakada çok korktuğunu ve geceleri uyuyamadığını ifade eden Naci Yılmaz, "Böyle bir hizmet beklemiyordum. Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi imdadıma Hızır gibi yetişti. Beni kurtarıp insan gibi yaşamaya gönderiyor. Allah sizin tüm isteklerinizi yerine getirsin. Dünyada sizin gibi insanların olduğuna inanıyorum. Var olmanız insanlar için çok değerli bir şey. Duygularıma hakim olamıyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

Çayırova Belediyesinin yardım elini uzattığı Naci Yılmaz, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne yerleştirildi. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Barakadan alınıp barınma merkezine yerleştirilince gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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