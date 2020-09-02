Barakadan barınma evine gitti, mutluluktan ağladı - Son Dakika

KOCAELİ'de Çayırova Belediyesi, 15 yıldır zor koşullarda yaşamını sürdüren Naci Yılmaz'ı (73), yaşadığı barakadan alarak barınma evine yerleştirdi. Naci Yılmaz, mutluluktan ağladı.

Çayırova Belediyesi, derme çatma bir barakada yaşayan Naci Yılmaz'a yardım elini uzattı. Şekerpınar Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Güner'in, mahallesinde zor koşullarda barakada yaşayan Naci Yılmaz'ın durumunu Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye bildirmesi üzerine sosyal işler müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, barakadan aldığı Naci Yılmaz'ı, Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası'na getirdi. Burada yemek yiyen, yeni elbise ve ayakkabı giydirilen Naci Yılmaz, mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.