Barakadan yepyeni bir hayata - Son Dakika

Barakadan yepyeni bir hayata

Birkaç ay önce derme çatma barakada yaşayan diyaliz hastası İsmigül Şahin'in yüzü, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın sayesinde gülmeye başladı.

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Birkaç ay önce derme çatma barakada yaşayan diyaliz hastası İsmigül Şahin'in yüzü, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın sayesinde gülmeye başladı.

İsmigül Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, birkaç ay önce, içinde yaşam mücadelesi verdiği derme çatma kulübeden çıkarılarak, Altındağ Belediyesi'nin Doğantepe'de bulunan Doğantepe Yaşlılar Evi'ne yerleştirilmişti. İsmigül Teyze yeni yuvasında 3 ayı geride bıraktı. 3 aydır yepyeni bir hayatı, yeni bir evi, hepsinden önemlisi ise kocaman ve sevgi dolu bir ailesi olan İsmigül Teyze, yeni hayatını ve duygularını Altındağlılarla paylaştı.

İsmigül Şahin, çok değil birkaç ay önce, yapayalnız bir şekilde verdiği yaşam mücadelesini şu sözlerle aktardı:

"Kirada oturduğum gecekondu için yıkım kararı çıkınca eşyalarımla sokakta kaldım. Yıkım kararı geldiğinde, beni 2015'in Ağustos ayında bir gün aniden çıkarttılar. Eşyalarımla ortada kaldım. Maddi durumum elvermediği için yeni bir eve çıkamadım. Hayatımın en zor 4 yılını Altındağ'ın Doğantepe Mahallesi'nde, derme çatma bir barakada geçirdim. Baraka da denmezdi aslında Eski EGO otobüslerinin son durağıydı. Yaşanılacak durumu yoktu ama mecburen 4 yıl yaşadım. Anne ve babam vefat etmişti, kardeşlerim sahip çıkmadı. Bir başına, kimsesiz, üstüne bir de evsiz kaldım. Şartlar çok zor, yalnızlık daha da zordu. EGO'nun barakası ev olmadığı için muhtar başvuru bile yapamadı, bana yardım edemedi. Resmi kurumlardan da yardım yapılamadı. Çok zor yıllar geçirdim."

"Yepyeni bir hayata kavuştum"

Yaşam mücadelesi verdiği kulübeden sımsıcak bir yuvaya kavuşma hikayesini ise gözyaşlarıyla anlatan İsmigül Şahin, geride bıraktığı 3 ayda çok mutlu olduğunu söyledi. İsmigül Şahin yeni hayatını ise şu sözlerle aktardı:

"Geçtiğimiz Mayıs ayında bana Altındağ Belediyesi el uzattı. Son üç aydır Doğantepe Yaşlılar Evi'nde yaşamımı sürdürüyorum. 5 Ağustos'ta tam 3 ay oldu. Burada, bir apartmanda yaşayan aileler gibiyiz. Güzel komşuluklar var. Onlar bana geliyor, ben onlara gidiyorum. Sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Yemeğimi kendim pişiriyorum, çamaşırımı kendim yıkıyorum, temizliğimi kendim yapıyorum. Televizyon izliyorum. Pazara, markete gidip alışverişimi yapıyorum. Binanın altında sağlık ocağımız var, sağlık sorunum olduğunda gidebiliyorum. Çok huzurluyum. O barakadan böyle bir yere gelmek hiç aklıma gelmezdi. İnsan hayatında çok zor ve şaşılacak olaylar oluyor. Allah kimsenin ağzının tadını, düzenini, huzurunu bozmasın. Benim de huzurum yerine gelmiş oldu. Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı'ya ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Başkanımız yaptığı yardımların üstüne, bir de ziyaretime geldi ve çiçekler getirdi. Çiçeklerle dolu bir ev hayal ettiğimi söylemiştim kendisine, unutmamış. Bu da beni ayrıca çok mutlu etti. Allah kendisinden ve emeği geçen herkesten razı olsun."

"Altındağ'da kimse yalnız değil biz varız"

İsmigül Şahin'e ulaşılması ve yardım süreci hakkında bilgi veren Başkan Asım Balcı ise "İsmigül Şahin'e çevrede yaşayan duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı sayesinde ulaştık. Sağ olsunlar, duyarlı vatandaşlarımız konuyu sosyal medya aracılığıyla bize ilettiler. Oturduğu gecekondu yıkılınca, evsiz barksız kalmış. Hiçbir yere yerleşemeyince de, gidip Siteler son durakta bulunan eski bir otobüs durağına sığınmış. Burada çok zor şartlarda yaşamını sürdürüyordu. Buna rağmen çok güler yüzlü, gönlü güzel bir teyzemiz Kendisine edilen yardımları bile geri çeviren, aldığı yardımları ise başkaları ile paylaşan biri Altındağ'da hiç kimse yalnız olmadığı gibi, İsmigül Şahin de yalnız değil Sıcacık bir yuvası ve kocaman, sevgi dolu bir ailesi var. Biz varız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Asım Balcı, Doğantepe, Altındağ, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 10:05

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Barakadan yepyeni bir hayata - Son Dakika
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