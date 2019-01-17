Barakanın Çatısından Kopan Parçalar Hasara Yol Açtı
1 saat önce
- Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen elektrik direği Site içerisindeki barakanın çatısından kopan sac parcaları Hasar gören araçlar Site sakini ile röportaj Olaya ait güvenlik kamerası görüntüsüADIYAMAN - Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle barakanın çatısından kopan sac parcaları, 1...
- Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen elektrik direği
Site içerisindeki barakanın çatısından kopan sac parcaları
Hasar gören araçlar
Site sakini ile röportaj
Olaya ait güvenlik kamerası görüntüsü
ADIYAMAN - Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle barakanın çatısından kopan sac parcaları, 1 kişinin bacağından yaralanmasına, 5 otomobilde hasar oluşmasına yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:10 Kaynak: AA
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