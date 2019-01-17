Son Dakika Haberleri: Barakanın Çatısından Kopan Parçalar Hasara Yol Açtı

Barakanın Çatısından Kopan Parçalar Hasara Yol Açtı

1 saat önce

- Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen elektrik direği Site içerisindeki barakanın çatısından kopan sac parcaları Hasar gören araçlar Site sakini ile röportaj Olaya ait güvenlik kamerası görüntüsüADIYAMAN - Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle barakanın çatısından kopan sac parcaları, 1...

- Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen elektrik direği
Site içerisindeki barakanın çatısından kopan sac parcaları
Hasar gören araçlar
Site sakini ile röportaj
Olaya ait güvenlik kamerası görüntüsü

ADIYAMAN - Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle barakanın çatısından kopan sac parcaları, 1 kişinin bacağından yaralanmasına, 5 otomobilde hasar oluşmasına yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Gidecek Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak

Timsah, Herkesin Gözü Önünde Havuza Düşen Kadını Parçaladı CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:18:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barakanın Çatısından Kopan Parçalar Hasara Yol Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]