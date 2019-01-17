Barakanın Çatısından Kopan Parçalar Hasara Yol Açtı - Yaralı Kadın Olay Anını Anlattı
2 saat önce
- Rüzgarın savurduğu barakanın uçma anı Sevtap Başsebzeci'nın yaralanma anı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden detay Sevtap Başsebzeci'nın hastanede tedavi görmesi Sevtap Başsebzeci'nın açıklaması ADIYAMAN - Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle barakanın çatısından kopan...
- Rüzgarın savurduğu barakanın uçma anı
Sevtap Başsebzeci'nın yaralanma anı Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden detay
Sevtap Başsebzeci'nın hastanede tedavi görmesi
Sevtap Başsebzeci'nın açıklaması ADIYAMAN - Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle barakanın çatısından kopan sac parçalarının sürüklenmesi sonucu yaralanan Sevtap Başsebzeci olay anını anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:29 Kaynak: AA
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