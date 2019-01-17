Son Dakika Haberleri: Barakanın Çatısından Kopan Parçalar Hasara Yol Açtı - Yaralı Kadın Olay Anını Anlattı

Barakanın Çatısından Kopan Parçalar Hasara Yol Açtı - Yaralı Kadın Olay Anını Anlattı

2 saat önce

- Rüzgarın savurduğu barakanın uçma anı Sevtap Başsebzeci'nın yaralanma anı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden detay Sevtap Başsebzeci'nın hastanede tedavi görmesi Sevtap Başsebzeci'nın açıklaması ADIYAMAN - Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle barakanın çatısından kopan...

- Rüzgarın savurduğu barakanın uçma anı
Sevtap Başsebzeci'nın yaralanma anı
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden detay
Sevtap Başsebzeci'nın hastanede tedavi görmesi
Sevtap Başsebzeci'nın açıklaması ADIYAMAN - Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle barakanın çatısından kopan sac parçalarının sürüklenmesi sonucu yaralanan Sevtap Başsebzeci olay anını anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:29 Kaynak: AA

Adıyaman, Adıyaman Üniversitesi, Güncel
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