Barakası Yanan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Pendik'te, yaşadığı barakası yanan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Pendik
'te, yaşadığı barakası yanan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Yeni Mahalle
Plevne Caddesi üzerinde etrafı saclarla çevrili barakada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri baraka içerisinde 65 yaşlarındaki bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Vatandaşlar, yangında hayatını kaybeden şahsın atık kağıt toplayarak yaşamını sürdürdüğünü ve mahallede "Yılmaz Usta" lakabıyla bilindiğini ifade etti.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın konuyla ilgili incelemeleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:26 Kaynak: AA
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