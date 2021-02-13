Barakası yıkılan kadın, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (4) - Son Dakika
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Barakası yıkılan kadın, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (4)

13.02.2021 14:25
Barakası yıkılan kadın, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (4)

DEFALARCA ŞİKAYET EDİLMİŞAlanya'da kaldığı barakanın zabıta ekiplerince yıkılmasının ardından buna neden olduğunu düşündüğü kişileri pompalı tüfekle yaralayan, Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binası'na giderek ateş açtıktan sonra kaçarken yakalanan Ö.T.'nin bölge halkını bezdirdiği öğrenildi.

DEFALARCA ŞİKAYET EDİLMİŞ

Alanya'da kaldığı barakanın zabıta ekiplerince yıkılmasının ardından buna neden olduğunu düşündüğü kişileri pompalı tüfekle yaralayan, Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binası'na giderek ateş açtıktan sonra kaçarken yakalanan Ö.T.'nin bölge halkını bezdirdiği öğrenildi. Kalacak yeri olmadığı için Okurcalar Mahallesi'ndeki balıkçıların, barınağın hemen kıyısında bulunan bir barakaya Ö.T.'yi yerleştirdiği, daha sonra kadının burada başta balıkçılar olmak üzere mahalleliye zorluk çıkarmaya başladığı belirtildi. Balıkçıların kendisine tuttuğu balıklardan verdiği, ancak Ö.T.'nin sürekli kendilerine eziyet ettiği ve sıkça tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. Hakkında defalarca şikayet ve dosyanın bulunduğu öğrenilen Ö.T.'nin kendisini şikayet edenleri sürekli tehdit ettiği iddia edildi.

YAKALANMA ANI KAMERADAÖ.T.'nin olay gecesi motosikletiyle kaçarken, jandarma ekiplerinin kendisini durdurmaya çalıştığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde Ö.T.'nin gece karanlığında kaçmaya çalıştığı, jandarmanın ise peşinden araçlarıyla gittiği yer aldı. Silah sesine benzer bir şeyin duyulduğu görüntüyü kaydedenlerin ise "Vallahi kovalıyorlar. Jandarmaya sıktı, yakaladılar" dediği de duyuldu.

Öte yandan Ö.T.'nin olaydan sonra yakıt almak için gittiği akaryakıt istasyonundaki görevlilere de "Ben gidiyorum şimdi. Yakında herkes her şeyi görecek. 5-6 yıl sonra görüşürüz" dediği ortaya çıktı.


Barakası yıkılan kadın, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (4)
Barakası yıkılan kadın, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (4)
Barakası yıkılan kadın, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (4)
Barakası yıkılan kadın, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (4)
Barakası yıkılan kadın, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (4)
Barakası yıkılan kadın, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (4)
Barakası yıkılan kadın, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (4)
Barakası yıkılan kadın, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (4)
Barakası yıkılan kadın, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (4)
Barakası yıkılan kadın, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (4)
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Alanya Belediyesi, Avsallar, Alanya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barakası yıkılan kadın, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (4) - Son Dakika


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